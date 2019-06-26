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Экс-директору одесской "Виктории" продлили арест еще на два месяца

Петрос Саркисян находятся под страже с сентября 2017 года.

Экс-директору одесской "Виктории" продлили арест еще на два месяца
Фото: odessitua.com

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил содержание под стражей для экс-директора оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна еще на 60 суток. Об этом пишет УНИАН.

Аргументируя продление ареста, представитель прокуратуры заявил, что сохраняется риск давления на свидетелей со стороны Саркисяна, а также возможны попытки скрыться от следствия. Защита требовала изменить меру пресечения на домашний арест в связи с плохим самочувствием подзащитного. Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки. Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.

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