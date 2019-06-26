При пожаре на складе боеприпасов в Казахстане погибли 3 человека, более 70 ранены

В казахском городе Арысь вследствие взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли три человека. Об этом сегодня сообщил представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, пишет местное издание "Тенгриньюс".

Накануне было известно о двух погибших - одном военнослужащем и одном гражданском. Сегодня в больнице от полученных травм скончался еще один военный.

По данным управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах.

Напомним, утром 24 июня на складе в воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения города, которое составляет почти 45 тысяч человек. Впрочем, сообщается об эвакуации только 3500 человек.

Сейчас город оцеплен, власти просили жителей Арыси не возвращаться в свои дома до полной ликвидации угрозы взрывов снарядов, разлетевшихся со складов военной части по улицам города.

Напомним, что в Украине с 2015 года произошло несколько крупных пожаров на складах боеприпасов. Горели открытые арсеналы в Сватово, Калиновке, Балаклее, Ичне.

В связи с этим Минобороны начало строительство заглубленных железобетонных хранилищ, защищенных от диверсий.