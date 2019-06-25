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Пресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого дома

Пресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого дома
Стефани Гришэм
Фото: CNN.com

Новым спикером Белого дома вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс станет Стефани Гришэм, которая является пресс-секретарем первой леди США Мелании Трамп.

Об этом Милания Трамп сообщила в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома. Она была с нами с 2015 года, и я не могу представить себе лучшего человека, который мог бы служить администрации и нашей стране", - заявила первая леди США.

13 июня стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет должность до конца июня. Далее Сандерс продолжит карьеру в родном штате Арканзас.

Сара Хакаби Сандерс в феврале 2016 года была назначена старшим советником избирательного штаба Дональда Трампа. После победы на выборах Трамп в январе 2017 года назначил Сандерс заместителем пресс-секретаря Белого дома. Она стала пресс-секретарем администрации в июле 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера.

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