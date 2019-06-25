Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
ГлавнаяМир

Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - Cybereason

Хакерские атаки, вероятно, координировал Китай.

Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - Cybereason
Фото: autocentre.ua

Координированные Китаем хакеры совершили атаку на системы телекоммуникационных компаний более чем в 30 странах. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает американо-израильское предприятие сфере безопасности Cybereason, передает DW.

По данным Cybereason, в результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы частных данных, а также информация компаний. В то же время названия компаний, а также страны, которые подверглись хакерским атакам, не называются.

Сообщается, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и осуществляли его в течение 2018 года. Активную деятельность нелегального доступа к телекоммуникационным системам Cybereason заметил в этом году.

"Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка", - подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Дев. По его словам, атака такого объема могла координироваться только правительством какой-либо страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что она была осуществлена из Китая.

По данным Cybereason, целью хакерской атаки является информация об отдельных лицах в правительствах, политике, а также в силовых органах. По данным агентства, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, счета и данные о телефонных соединениях.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает всем компаниям в США прекратить использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые "представляют угрозу" для национальной безопасности США и ее цифровой экономики.

Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.

Ранее сообщалось, что корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также