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Депутата РФ Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ

Сегодня состоится вторая попытка избрать Слуцкого.

Депутата РФ Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ
Леонид Слуцкий

Заместителя президента российской делегации в ПАСЕ, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого ранее обвиняли в домогательствах, не избрали вице-президентом ПАСЕ. Об этом сообщает "Европейская правда".

Голосование по Слуцкому состоялось вчера на закрытом голосовании, результаты были объявлены сегодня.  Он находится под действием санкций Евросоюза, ему запрещено въезжать в Европу, поэтому его кандидатура рассматривалась отдельно.

За Слуцкого проголосовал 101 делегат, при том, что для избрания его кандидатуры необходимо абсолютное большинство голосов - 158.

Сегодня состоится вторая попытка голосования за Слуцкого, в этот раз для его избрания достаточно простого большинства голосов. Если он повторно проиграет, то России предложат подать другого кандидата.

Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами, и поэтому обычно осуществляется автоматически. Но по требованию главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, поддержанному несколькими депутатами, эта процедура была изменена.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации России.

В знак протеста Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в ВР с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе ПАСЕ.

В феврале 2018 года со Слуцким был скандал. Три российские журналистки обвинили его в домогательствах, однако комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение.

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