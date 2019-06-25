Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

У австрийского посольства в Киеве началась акция протеста против возвращения делегации в ПАСЕ

Активисты пройдутся по посольствам десяти стран, проголосовавших за Россию.

Фото: Макс Требухов

У посольства Австрии в Киеве началась акция протеста против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. После пикетирования австрийского посольства на ул. Франко активисты двинулись к посольству России, сообщает корреспондент LB.ua.

"25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без ограничений в голосовании. Отныне отменено право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. ... Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически забрасываем каждое посольство", - сказано в сообщении.

Фото: Макс Требухов

Кроме названных посольств, активисты проведут также короткие пикеты у посольств Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словации, Франкции, Финляндии, Нидерландов и офиса Совета Европы.

Напомним, украинские политики осудили решение ПАСЕ, президент Зеленский высказал разочарование такими результатами голосования. В то же время делегация Грузии обжаловала решение отменить ограничительные меры в отношении России, поэтому сейчас в ПАСЕ готовится проект соответствующего доклада.

Россия не была исключена из ПАСЕ - в рамках противодействия российской агрессии в Украине Ассамблея ограничила право российской делегации участвовать в принятии решений, хотя делегаты могли присутствовать в зале и участвовать в обсуждениях. В ответ на это Россия прекратила платить взносы в ПАСЕ и потребовала вернуть право голоса и отказаться от любых ограничений прав делегатов.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также