Фото: Макс Требухов

У посольства Австрии в Киеве началась акция протеста против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. После пикетирования австрийского посольства на ул. Франко активисты двинулись к посольству России, сообщает корреспондент LB.ua.

"25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и фактически вернула делегацию России в ПАСЕ без ограничений в голосовании. Отныне отменено право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. ... Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически забрасываем каждое посольство", - сказано в сообщении.

Фото: Макс Требухов

Кроме названных посольств, активисты проведут также короткие пикеты у посольств Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словации, Франкции, Финляндии, Нидерландов и офиса Совета Европы.

Напомним, украинские политики осудили решение ПАСЕ, президент Зеленский высказал разочарование такими результатами голосования. В то же время делегация Грузии обжаловала решение отменить ограничительные меры в отношении России, поэтому сейчас в ПАСЕ готовится проект соответствующего доклада.

Россия не была исключена из ПАСЕ - в рамках противодействия российской агрессии в Украине Ассамблея ограничила право российской делегации участвовать в принятии решений, хотя делегаты могли присутствовать в зале и участвовать в обсуждениях. В ответ на это Россия прекратила платить взносы в ПАСЕ и потребовала вернуть право голоса и отказаться от любых ограничений прав делегатов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов