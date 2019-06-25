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Зеленский сменил должность Стефанчука

Зеленский уволил Стефанчука с должности советника и снова назначил его своим представителем в Раде.

Зеленский сменил должность Стефанчука
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде. Об этом говорится в президентских указах №451 и №452 от 25 июня 2019 года.

Таким образом, указом №451 Зеленский уволил Стефанчука с должности советника Президента, а вторым указом назначил его представителем Президента в парламенте.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - написано в указе №452.

Напомним, Руслан Стефанчук второй в списке партии "Слуга народа", после ее лидера Дмитрия Разумкова. Также в этот список вошли: глава медиахолдинга Коломойского Александр Ткаченко, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, волонтер Давид Арахамия, советник Зеленского Михаил Федоров и тд.

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