Доклады ПАСЕ, обжалующие полномочия российской делегации, готовят проукраинские делегаты

Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили докладчиков, которые будут готовить проект решения по обжалованию полномочий российской делегации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники в ПАСЕ.

В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британец Роджер Гейл - консерватор, который системно поддерживает Украину и был соавтором львиной доли проукраинских поправок к скандальной резолюции.

В регламентном комитете документ будет готовить Эгидиус Варейкис - литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека. Он также голосовал против безусловного возвращения России в СЕ.

Напомним, ночью во вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию о снятии ограничительных мер в отношении делегации Российской Федерации несмотря на то, что за пять лет после введения ограничений РФ не сделала ни шагу навстречу выдвинутым требованиям.

Возвращение российской делегации сразу же было обжаловано. По запросу Владимира Арьева инициировано обжалование "по процедурным основаниям" (из-за сомнений в полномочиях депутатов Думы, избранных с учетом голосов крымчан). По запросу грузинки Нино Гогадзе - обжалование по содержательным основаниям (за нарушения базовых ценностей и правил СЕ).