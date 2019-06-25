"Российский доклад" Мюллера прочитают со сцены известные американские артисты

В следующем году по докладу создадут графический роман.

Доклад спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года прочитают со сцены известные американские актеры. Чтение пройдет в Нью-Йорке и будет транслироваться в прямом эфире, сообщает агентство Reuters.

"Расследование: в поисках правды" в 10 действиях драматурга Роберта Шенккана представляет собой адаптацию 448-страничного доклада ФБР о вмешательстве России в президентские выборы, а также попытках Трампа препятствовать расследованию.

Сокращенная версия доклада Мюллера была опубликована в апреле. Он пришел к выводу, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа имела многочисленные контакты с российскими официальными лицами, но не установила преступный сговор с Москвой.

Юридическая организация Law Works организует однодневное чтение с целью просвещения общественности. Читать доклад будут, среди прочих, Кевин Клайн, Джон Литгоу, Сигурни Уивер и Захари Куинто - они сыграют роли нынешних и бывших чиновников администрации Трампа, упомянутых в докладе.

Отчет Мюллера в течение восьми недель возглавлял список литературы в мягкой обложке New York Times и в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг Amazon.com. В разработке также графический роман по материалам доклада, ожидается, что он выйдет в печать весной 2020 года.