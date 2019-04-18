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В США опубликован доклад Мюллера по "российскому делу" о вмешательстве в выборы 2016 года

Расследование не нашло признаков сговора со стороны американских чиновников и политиков.

В США опубликован доклад Мюллера по "российскому делу" о вмешательстве в выборы 2016 года
Роберт Мюллер, ФБР
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Доклад опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

"Сразу же после выборов 8 ноября 2016 года официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации. Эти усилия поощрялись на самых высоких уровнях в правительстве России", - утверждается в документе.

Помощник Трампа по национальной безопасности Флинн просил Москву не отвечать на выдворение дипломатов России из США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его мнению, после публикации отчета все станет понятно и логично.

24 марта в Штатах был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Согласно документу, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

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