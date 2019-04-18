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Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Эр-Рияд примет лидеров "большой двадцатки" в ноябре 2020 года.

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве
Фото: wfhsmiddleeast.wikispaces.com

Саудовская Аравия объявила, что в ноябре следующего года в столице Эр-Рияде пройдет саммит G20. Это будет первая встреча G20, которая состоится в арабском мире, передает Al Arabiya.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине - ред.) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", - говорится в заявлении Саудовского агентства печати (SPA).

В "большую двадцатку" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Европейский союз, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Турция, Австралия, Канада, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия и Россия.

Ближайший саммит "двадцатки" пройдет в июне 2019 года в Японии; предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.

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