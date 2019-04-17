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Экс-президент Перу застрелился при задержании по делу о коррупции (обновлено)

Алан Гарсия скончался в больнице во время операции.

Экс-президент Перу застрелился при задержании по делу о коррупции (обновлено)
Алан Гарсия
Фото: EPA/UPG

Бывший президент Перу Алан Гарсия попытался покончить жизнь самоубийством после того, как суд постановил арестовать его по делу о коррупции.

Об этом сообщает DailyМail.

Отмечается, что правоохранители пришли домой к экс-президенту и предъявили ему ордер на арест. После этого Гарсия неожиданно выстрелил себе в шею. Его срочно госпитализировали и прооперировали.

По информации медиков, Гарсия перенес три остановки сердца в операционной и три раза нуждался в реанимации. Рентгеновские снимки, которые показывают огнестрельное ранение, показывают, что пуля полностью прошла через его голову.

Фото: dailymail.co.uk

По решению суда бывший президент должен быть арестован на 10 дней. В рамках дела также были арестованы бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтекомпании Petroperu Мигель Атала. Расследование касается коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht в 2014 году. По версии следствия, бывший президент мог получить от компании $100 тыс. в обмен на помощь в заключении выгодных контрактов.

Гарсия свою вину отрицает. В ноябре 2018 года он просил политического убежища у Уругвая.

Обновление. Гарсия скончался в больнице во время хирургической операции, передает Reuters.

Напомним, в марте в Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу, 73-летнего Алехандро Толедо. Он был объявлен в розыск по обвинению в коррупции.

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