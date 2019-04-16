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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с горящим Собором Парижской Богоматери

Пылающий Нотр-Дам де Пари изобразили на голове у Макрона.

На обложке нового выпуска французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с горящим Собором Парижской Богоматери.

Карикатуру можно увидеть на анонсе нового выпуска на странице журнала в Twitter.

Пылающий собор Нотр-Дам де Пари изобразили на голове у президента Франции Эммануэля Макрона.

Под ним две надписи: "реформы" и "начну с несущих конструкций".

Напомним, вечером 15 апреля огонь охватил верхнюю часть собора Парижской Богоматери и привел к значительным разрушениям крыши здания: обвалился шпиль собора вместе с частью кровли.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро.

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