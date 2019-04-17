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Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии

Дело о получении взятки главой НАБУ якобы уже давно существует.

Фото: Макс Левин

Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков сегодня в ходе заседания Соломенского райсуда обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от ХК "Энергосети". Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

"Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов... за содействие в следствии", - сказал Крючков.

Он добавил, что дело в отношении Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. "Оно давнее, оно существует. Знает ли о нем Луценко? Думаю, что знает", - сказал он.

Фото: Макс Левин

Кроме того, Крючков считает, что дело в отношении него открыто по поручению президента Петра Порошенко. По его словам, экс-генпрокурор Виктор Шокин отказался открыть дело, а специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал уголовное расследование. Он назвал обвинения НАБУ абсурдными и "продуктом творчества прокуроров".

Также Крючков сообщил, что "Энергосеть" поставляла электроэнергию законно.

Напомним, Крючкова экстрадировали в Украину в понедельник, 15 апреля. Сегодня суд избирает для экс-депутата меру пресечения.

В конце марта СМИ опубликовали расследование о коррупции в сфере энергетики. Журналисты "Схем" утверждают, что средства через компанию "Энергосеть" выводились в том числе и в интересах депутата Верховной Рады Игоря Кононенко.

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