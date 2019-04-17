Глузман, Головаха, Куликов и другие представители общественности обратились к кандидатам в президенты

Активисты просят кандидатов, кто бы ни победил, избегать непродуманных и не подтвержденных финансами решений.

Группа украинских общественных деятелей обратилась к кандидатам в президенты с открытым письмом. Документ подписали врач Семен Глузман, социолог Евгений Головаха, историк Ярослав Грицак, журналист Андрей Куликов, юристы Валерия Лутковская, Николай Сирый и врач Виктор Шафранский.

"Мы не обращаемся ни к Президенту, ни к его возможному преемнику. Наша цель – быть услышанными и понятыми украинской общественностью. Теми людьми, которым не безразлична судьба страны. Нас, авторов этого письма, объединяет искренняя тревога за будущее Украины. Мы осознаём, что сегодня единственно возможной национальной идеей для нашей страны является создание на всей территории Украины комфортабельного государства. Государства, соблюдающего социальные и юридические права каждого украинского гражданина", - сказано в письме.

"Мы не мечтатели. Мы знаем, что неконтролируемая народом власть склонна к злоупотреблениям и лжи. Недавние президентские выборы, их первый тур, показали высокую заинтересованность наших сограждан в необходимости изменений.

Какими бы ни были окончательные результаты президентских выборов 2019 года, высшие чиновники обязаны помнить:

социальная система Украины приближается к прогнозируемому коллапсу,

использование и без того скудных бюджетных ресурсов для поддержки одного из кандидатов неизбежно приведет к скорому финансовому кризису в Украине,

подготовка любых социальных реформ, в необходимости которых мы не сомневаемся, должна осуществляться не объектами реформирования, т.е. заинтересованными министерствами и ведомствами, а независимыми мультидисциплинарными экспертными группами,

любые проекты реформирования социальных систем должны сопровождаться экономическими расчетами и социологическими исследованиями,

министры и иные руководители социальных ведомств не должны самостоятельно, без согласования с независимыми группами специалистов, готовящих реформы, начинать самостоятельное реформирование своей отрасли,

рассматривая возможности реформирования системы здравоохранения в стране, следует помнить, что она охватывает не только подсистему Министерства здравоохранения, но и медицинские службы Министерства социальной политики, Министерства образования и науки, пенитенциарной службы, сегодня находящейся в компетенции Министерства юстиции, и иных ведомств: МВД, СБУ, МО и других.

Мы настоятельно просим руководство государства не прибегать к волюнтаристским, непродуманным и не подтвержденным финансовыми реалиями решениям. Мы уверены, что украинское общество поддержит модернизацию всей украинской социальной системы, если его будут честно и внятно информировать о сути реформы, её целях, методах осуществления, возможных рисках и о проблемах, возникающих по ходу модернизации.

"Украинский народ заслуживает честного отношения к себе. В этом случае он проявит готовность к неизбежным временным трудностям и терпимость к возможным ошибкам реформаторов", - сказано в обращении к кандидатам.

Напомним, вечером во вторник, 16 апреля, стало известно, что кандидаты в президенты согласовали проведение дебатов на "Олимпийском" и арендовали НСК с 9 утра до полуночи. Ожидается, что перед выступлением кандидата (или кандидатов) пройдет концерт. Гражданская сеть "Опора" накануне сообщила, что штаб Зеленского предлагает избирателям из Кировоградской области не только бесплатные билеты на этот концерт, но и бесплатную дорогу в Киев и обратно.