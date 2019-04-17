Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не давала ему "список неприкасаемых" лиц.

В интервью "Бабелю" Луценко рассказал об обстоятельствах этой встречи с послом.

"Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, — в этом были признаки злоупотребления", - сообщил Луценко.

"По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: «Диктуйте список неприкосновенных персон». Она говорит: «Нет, вы меня неправильно поняли». Я говорю: «Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой» [бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США]. Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", - сказал он.

Напомним, в начале марта генпрокурор Луценко в интервью американскому HillTV сказал, что посол США передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".