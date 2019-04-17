Путин заявил, что его не приглашали на встречу "нормандской четверки" в июне

В его рабочем графике таких переговоров нет.

Президент России Владимир Путин заявил, что с российской стороной никто не обсуждал возможность проведения встречи лидеров в "нормандском формате" в июне, и в его рабочем графике таких переговоров нет.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", - сказал Путин, комментируя заявление Петра Порошенко о планах встречи лидеров "нормандской четверки" в июне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее также заявил, что график президента РФ "не предполагает встречи в "нормандском формате" в июне 2019 года". "Таких планов пока нет", - сказал он.

На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что говорить о созыве встречи в "нормандском формате" рано, поскольку "надо дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента".

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может пройти в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

12 апреля после встреч с канцлером ФРГ в Берлине и президентом Франции в Париже Порошенко заявил, что Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине.