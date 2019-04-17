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Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"

Президент напомнил предыдущий опыт с BBC.

Порошенко убежден, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1"
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко считает, что выиграет суд по иску группы "Студии 1+1".

Об этом он заявил на встрече с представителями гражданского общества, передает ТСН.

"Очень тяжело с каналом "1+1 "судиться в суде первой инстанции. Даже президенту. Но мы выиграем", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что он уже имеет необходимый опыт - во время судебного процесса против ВВС в Лондонском суде.

"Причем я подчеркиваю, что проще это сделать в Лондонском суде, чем в украинском", - добавил Порошенко.

Напомним, 12 апреля президент Порошенко и кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский впервые поговорили в прямом эфире и обсудили будущие дебаты. Их телефонный разговор в студии телеканала "1+1" перерос в перепалку и закончился тем, что Зеленский бросил трубку.

После этого гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала". Ранее Порошенко заявил, что подаст иск в отношении "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих репутацию главы государств.а

16 апреля "Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ".

В феврале Порошенко выиграл выиграл суд против ВВС за клевету - Высокий суд Лондона признал однобоким материал британской компании о том, что президенту Украины якобы пришлось заплатить за встречу с главой США Дональдом Трампом.

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