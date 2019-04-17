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СНБО уличил экс-нардепа Крючкова во лжи

Никаких поручений по импорту электроэнергии в 2014 году Совбез не давал.

СНБО уличил экс-нардепа Крючкова во лжи
Фото: пресс-служба президента

Совет национальной безопасности и обороны прокомментировал судебное заседание по избранию меры пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову, во время которого он сделал ряд резонансных заявлений, в том числе по поводу секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Крючков в суде заявил, что в 2014 году президент Петр Порошенко собрал заседание СНБО для рассмотрения вопроса о сокращении потребления электроэнергии из-за конфликта в Крыму. По итогам заседания, заявил Крючков, Турчинов якобы поручил Минэнерго провести конкурс по подбору компаний для импорта электроэнергии.

В СНБО заявили, что Крючков сказал неправду.

4 ноября 2014 года действительно было заседание СНБО, по итогам которого было принято решение "О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мерах по устойчивому проведения отопительного сезона 2014/15 года".

"В то же время отмечаем, что в решении нет поручений Минтопэнерго проводить любые конкурсы, поскольку это не является компетенцией СНБО Украины. Кроме этого, на момент проведения этого заседания СНБО Александр Турчинов занимал должность председателя Верховной Рады Украины, а не секретаря СНБО Украины, как утверждает господин Крючков, и, соответственно, не мог подписывать ни решения СНБО Украины, ни любые поручения, которые могли быть следствием этого решения. Секретарем СНБО Украины Александр Турчинов начал работать с 15 января 2015 после сложении депутатского мандата", - говорится на сайте СНБО.

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