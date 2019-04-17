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​Аласания раскрыл детали договоренностей штабов кандидатов по дебатам на стадионе

Встреча прошла в Министерстве внутренних дел.

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского провели переговоры касательно дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Встреча прошла в Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, опубликовав в фейсбуке фото, на которых видны участники переговоров.

Представители штаба Петра Порошенко
Фото: facebook.com/zurab.alasania
Представители штаба Петра Порошенко

"МВД как «точка сборки» представителей штабов кандидатов, которые никак не могут договориться между собой о «дебатах на НСК». С узкой точки зрения - вопрос безопасности аудитории и кандидатов, с широкой - площадка для переговоров", - отметил он.

Представители штаба Владимира Зеленского
Фото: facebook.com/zurab.alasania
Представители штаба Владимира Зеленского

По информации Аласании, 19 апреля на "Олимпийском" "сцен будет две. Телесигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две".

"Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", - добавил глава НОТУ.

Согласно сообщению, штабам удалось договорится, в частности о времени начала концертов (16:00) и дебатов (19:00). Символика партий использоваться не будет.

Штабы не договорились: о количестве вопросов, ведущих, трансляции (отдавать одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам).

Переговоры в телефонном режиме продолжат представители штабов.

Аласания подтвердил дебаты на стадионе 19 апреля и подчеркнул, что в их проведении Общественное не принимает участия.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля во временном промежутке от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной Избирательной Комиссией)", - отметил он.

Глава НОТУ добавил, что 18 апреля представители штабов кандидатов "в похожем" составе собирает ЦИК.

Напомним, ранее штаб Порошенко попросил отложить на час официальные теледебаты, чтобы успеть и на НСК "Олимпийский", и в студию "Общественного".

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