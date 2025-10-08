«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Грета Тунберг відповіла Трампу на пораду лікувати приступи гніву

Активістка натякнула, що проблеми з психічним здоров'ям не у неї.

Грета Тунберг відповіла Трампу на пораду лікувати приступи гніву
Грета Тунберг
Фото: ЕРА/UPG

Відома шведська екологічна та соціальна активістка Грета Тунберг прокоментувала закиди з боку президента США Дональда Трампа щодо потреби "піти до лікаря та зробити щось з проблемою контролю гніву".

Як пише Politico, учасниця невдалого плавання міжнародної флотилії до Гази заявила, що з радістю прийме від політика поради щодо боротьби з ментальними розладами, оскільки, "судячи з вашого послужного списку, ви маєте чималий досвід, адже очевидно теж страждаєте від психічних хвороб".

Обмін "люб'язностями" між Тунберг та Трампом триває вже не один рік: президент США висміював діяльність активістки ще під час свого першого терміну, називаючи її "дуже щасливою дівчинкою" через можливість виступити на рівні ООН з промовою про зміни клімату. Пізніше господар Білого дому також характеризував шведку як "не сповна розуму", "порушницю спокою", "злу жінку" та "дивачку".  
