​Ізраїль депортував Грету Тунберг і ще 170 активістів Глобальної флотилії

Влада Ізраїлю депортувала шведську активістку Грету Тунберг і ще 170 активістів, які в складі Глобальної флотилії "Сумуд" намагалися прорвати морську блокаду і дістатися до Сектора Гази.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед депортованих також були громадяни західних країн, включно з Великою Британією, Італією, Францією, Німеччиною, США тощо. Активістів відправили до Греції та Словаччини.

В ізраїльському МЗС депортованих назвали "провокаторами" і наголосили, що "всі законні права учасників цієї піар-акції були і будуть повністю дотримані".

"Єдиний інцидент насильства був пов’язаний із провокатором… який вкусив співробітницю медичної служби в’язниці Кеціот", – ідеться в заяві МЗС.

МЗС Ізраїлю також повідомило, що 138 активістів усе ще перебувають під вартою.

Раніше, в неділю, Ізраїль депортував 29 затриманих активістів Глобальної флотилії.

Глобальна флотилія