Світ

​Ізраїль депортував Грету Тунберг і ще 170 активістів Глобальної флотилії

Під вартою перебувають ще138 активістів. 

​Ізраїль депортував Грету Тунберг і ще 170 активістів Глобальної флотилії
Грета Тунберг
Фото: МЗС Ізраїлю

Влада Ізраїлю депортувала шведську активістку Грету Тунберг і ще 170 активістів, які в складі Глобальної флотилії "Сумуд" намагалися прорвати морську блокаду і дістатися до Сектора Гази.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед депортованих також були громадяни західних країн, включно з Великою Британією, Італією, Францією, Німеччиною, США тощо. Активістів відправили до Греції та Словаччини.

В ізраїльському МЗС депортованих назвали "провокаторами" і наголосили, що "всі законні права учасників цієї піар-акції були і будуть повністю дотримані". 

"Єдиний інцидент насильства був пов’язаний із провокатором… який вкусив співробітницю медичної служби в’язниці Кеціот", – ідеться в заяві МЗС.

МЗС Ізраїлю також повідомило, що 138 активістів усе ще перебувають під вартою.

Раніше, в неділю, Ізраїль депортував 29 затриманих активістів Глобальної флотилії. 

Глобальна флотилія 

  • У п’ятницю ізраїльський флот перехопив останній із 42 кораблів, які намагалися прорвати морську блокаду Гази у складі гуманітарної флотилії "Сумуд". 
  • Флотилія, яка вийшла в плавання наприкінці серпня, стала останньою спробою активістів оскаржити військово-морську блокаду території, де Ізраїль розпочав наступ з моменту нападу ХАМАС у жовтні 2023 року. Ізраїль наполягає, що блокада є законною, і називає флотилію провокацією. 
  • Раніше, 9 вересня, Організація Global Sumud Flotilla (GSF), яка намагається постачати до Смуги Гази гуманітарну допомогу через порти Середземномор'я, заявила про атаку дрона на одне з групи суден з екоактивісткою Гретою Тунберг. Інцидент трапився в порту Туніса, влада якого заперечує напад. 
