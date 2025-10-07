Індія готується до виборів у ключовому штаті, що перевірять популярність прем’єра Моді

Перемога в Біхарі послабить тиск на прем'єра на тлі посилення атак опозиційних груп через неодноразову критику президентом США Дональдом Трампом закупівель російської нафти Індією та високих тарифів

У листопаді в Індії відбудуться вибори у східному штаті Біхар, які мають стати перевіркою популярності прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виборчу комісію країни.

Вибори в штаті відбудуться у два етапи 6 та 11 листопада, а результати оголосять 14 листопада.

Загалом у виборчих списках зареєстровано 74 мільйони виборців, з яких близько чверті ‒ молодь від 18 до 29 років.

Перемога в Біхарі послабить тиск на Моді на тлі посилення атак опозиційних груп через неодноразову критику президентом США Дональдом Трампом закупівель російської нафти Індією та високих тарифів, які він запровадив.

Додає напруги кампанія опозиційного Індійського національного конгресу, який звинуватив партію Моді в маніпулюванні списками виборців та зловживанні державним апаратом для забезпечення перемог.

Велика кількість мешканців Біхару, де проживає понад 104 мільйони людей, виїхала за межі штату у пошуках роботи, що зробило безробіття однією з найбільших тем виборчої кампанії. Кандидати від понад 10 політичних партій змагатимуться за 243 місця у законодавчих зборах (місцевий парламент штату).

Біхар, один із найбідніших штатів Індії, яким керує головний міністр Нітіш Кумар, має 40 із 543 місць у нижній палаті парламенту країни, тому результати виборів можуть суттєво вплинути на національний політичний баланс.

Партія Бхаратія Джаната парті (BJP) бере участь у виборах у союзі з партією Джаната Дал (Об’єднана), яку очолює Кумар ‒ один із головних союзників Моді у керівній коаліції, яка контролює нижню палату парламенту. Протилежний табір очолює партія “Конгрес”, а її ключовим регіональним союзником є “Національна народна партія” (Раштрія Джаната Дал).

Новим учасником політичної боротьби став колишній стратег виборчої кампанії Моді 2014 року Прашант Кішор, якого вважають одним із архітекторів тієї перемоги. Відтоді Кішор співпрацював з кількома регіональними та національними опозиційними партіями в їхніх виборчих кампаніях, допомагаючи низці, зокрема Партії звичайних людей (Aam Aadmi Party), здобути перемогу.

Кішор зазначив, що жителі Біхару мають не зважати на касту, релігію чи обіцянки швидких вигод, а голосувати за освіту дітей, роботу та боротьбу з корупцією.

Для Моді перемога означатиме можливість просувати жорсткі реформи, яких терміново потребує економіка Південної Азії. Нещодавно він зменшив загальнонаціональний податок на споживання, що є довгоочікуваною зміною для бізнесу.

Поразка може спонукати керівну коаліцію вжити заходів для повернення підтримки виборців. Минулого місяця Моді оголосив про виплату понад 845 мільйонів доларів жінкам у збіднілому штаті, щоб підвищити свою популярність.