ХАМАС готовий досягти угоди про припинення війни в Газі, але має вимоги

ХАМАС заявив, що готовий досягти угоди про припинення війни в Газі на основі плану Дональда Трампа, але все ще має вимоги.

Про це повідомляє Reuters.

До непрямих переговорів між ХАМАС та Ізраїлем у Єгипті мають доєднатись прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані та високопоставлені посередники США - спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа та його посланник на Близькому Сході.

“Я думаю, що є можливість, що ми можемо досягти миру на Близькому Сході не лише в Газі”, сказав Дональд Трамп.

Близьке до переговорів джерело повідомило, що вони були перервані на сьогодні, і атмосфера була кращою, ніж у понеділок. Джерело також зазначило, що переговори в середу будуть вирішальним показником того, чи можливий прогрес, враховуючи присутність старших посередників.

Прем'єр-міністр Катару повідомив, що ХАМАС готовий досягти угоди, проте йому потрібна гарантія для припинення війни та забезпечення того, щоб вона не повторилася.

Високопоставлений чиновник ХАМАС Фавзі Бархум сказав, що угода має забезпечити припинення війни та повне виведення військ Ізраїлю зі Смуги Гази, а ці умови Ізраїль ніколи не приймав. Ізраїль, зі свого боку, хоче, щоб ХАМАС роззброївся, що група відкидає.

Також ХАМАС хоче негайного початку комплексного процесу реконструкції під наглядом палестинського “національного технократичного органу”.

План Дональда Трампа

План Трампа передбачає звільнення усіх заручників ХАМАСу протягом 72 годин, передачу влади транснаціональному органу на чолі з президентом США та складання зброї. Натомість Ізраїль поступово виведе свої війська з Гази та поверне понад 1000 палестинських в'язнів. Угода передбачатиме надання гуманітарної допомоги Газі, частини якої голодують, а також коштів на відбудову.

У суботу ввечері Трамп опублікував мапу Гази, на якій позначено початкову лінію відведення ізраїльських військ у Газі, яка коливалася від 2 км до 4 миль у глибину території. Він сказав, що якщо ХАМАС погодиться на лінію відведення, то негайно розпочнеться припинення вогню.

На тлі переговорів американський президент закликав Ізраїль призупинити бомбардування Гази. ХАМАСу він пригрозив знищенням у разі відмови поступитися владою. Відомо, що ХАМАС лише частково погодився із мирним планом Трампа, а Ізраїль згоден.