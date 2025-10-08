Reuters: удари РФ по газовій інфраструктурі України матимуть наслідки для енергоринку Європи

Зростання попиту на газ з боку України вимагатиме від Європи збільшення імпорту СПГ, що зумовить зростання ціни.

Удари РФ по газовій інфраструктурі України напередодні зими матиме негативний вплив на європейський енергетичний ринок, оскільки Україна залучатиме більше палива від своїх західних сусідів, пише Reuters.

У п'ятницю Москва завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни, який, за словами генерального директора державної нафтогазової компанії "Нафтогаз", спричинив критичні пошкодження об’єктів.

Упродовж вихідних відбулися повторні удари по цивільній газовій інфраструктурі. Україна також останніми тижнями посилила атаки БпЛА на російські нафтопереробні заводи та об’єкти.

Наразі невідомо наскільки удари зашкодили внутрішньому видобутку газу в Україні. Масштабна хвиля російських атак на українські енергетичні об'єкти в березні скоротила виробництво більш ніж на третину, а це означає, що останні атаки можуть мати аналогічний або більший вплив.

Україна має найбільші в Європі підземні газові сховища місткістю 31 мільярд кубічних метрів, хоча наразі вони заповнені приблизно на 13 мільярдів кубометрів, або 42% від місткості, за словами Еріси Паско, газового аналітика Energy Aspects.

Однак ця цифра включає приблизно 4,7 мільярда кубометрів газу в стратегічних резервах, які важче використовувати, додала вона.

Окрім внутрішнього видобутку газу, який минулого року досяг приблизно 19 мільярдів кубометрів, Україна сьогодні імпортує газ через інтерконектори з Угорщини, Польщі та Словаччини. Також Україна почала використовувати трубопроводи через Балкани для імпорту невеликих обсягів LNG, доставлених до Греції та Хорватії.

Якщо поточні збитки для виробництва в Україні будуть такими ж масштабними, як минулої зими, Україні, ймовірно, доведеться збільшити імпорт від західних сусідів у період з жовтня по березень до 2,1–4,1 млрд куб. м порівняно з попередньою оцінкою в 1,5 млрд куб. м.

"Заповнення сховищ значно нижче історичного середнього рівня, і Україна, ймовірно, вживатиме більше запобіжних заходів цієї зими через постійні атаки на її газову інфраструктуру", — сказала Паско.

Таким чином, зростання попиту з боку України посилить тиск на сусідній європейський газовий ринок, який сам зазнав різкої трансформації після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Експорт російського газу до Європи різко впав із понад 150 мільярдів кубометрів у 2021 році, або 45% від загального імпорту, до 52 мільярдів кубометрів, або 19%, у 2024 році, за даними ЄС.

ЄС наразі розглядає способи повністю припинити імпорт із Росії до 2027 року.

За перші дев'ять місяців 2025 року імпорт СПГ до Європи зріс на 27% порівняно з попереднім роком до 108 млрд куб. м, з яких 63% становили вантажі зі США, згідно з даними консалтингової компанії Bruegel.

Зростання імпорту СПГ було життєво важливим для поповнення газових сховищ регіону напередодні зими. За даними галузевої лобістської групи Gas Infrastructure Europe, на той час потужності сховищ ЄС були завантажені на 83%, що нижче за 93% за той самий час минулого року.

Європейський газовий ринок вступає в зиму відносно спокійно завдяки зростанню світових поставок СПГ.

Базові європейські ціни на газ TTF впали приблизно на 90% від рекордного рівня після кризи в понад 300 євро за мегават-годину до приблизно 33 євро за мегават-годину, відображаючи зміну динаміки.

Але зростання попиту на газ з боку України вимагатиме від Європи збільшення імпорту СПГ, що підштовхне зростання ціни.

Газовий ринок також залишатиметься дуже чутливим до погоди в найближчі місяці. Суворі зими можуть ще більше підігріти попит і скоротити поставки в Європі, створюючи додатковий тиск на ціни. Посилене націлення Росії на газову та енергетичну інфраструктуру України становить реальні ризики для української економіки та населення з настанням зими.

Вплив ударів також відчуватиметься в Європі.