Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росіяни атакували дронами та з артилерії два райони Дніпропетровщини

Пошкоджені підприємство, приватний будинок і гараж.

Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти атакували безпілотниками та з артилерії Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Є руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від артилерійських ударів потерпала Нікопольщина. Зафіксовані влучання по райцентру і Марганцю, а також Покровській та Мирівській громадах. 

Пошкоджені підприємство, приватний будинок і гараж. А ще господарська споруда – там сталася пожежа. 

По Межівській та Васильківській громадах Синельниківського району, російська армія поцілила безпілотниками. Горів приватний будинок. Понівечений причіп до сільгосптехніки.
