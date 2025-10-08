Росіяни атакували дронами та з артилерії два райони Дніпропетровщини

Упродовж дня російські окупанти атакували безпілотниками та з артилерії Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Є руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від артилерійських ударів потерпала Нікопольщина. Зафіксовані влучання по райцентру і Марганцю, а також Покровській та Мирівській громадах.

Пошкоджені підприємство, приватний будинок і гараж. А ще господарська споруда – там сталася пожежа.

По Межівській та Васильківській громадах Синельниківського району, російська армія поцілила безпілотниками. Горів приватний будинок. Понівечений причіп до сільгосптехніки.