На Одещині затримали одного з керівників БЕБ, підозрюваного в держзраді

Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором.

Про це повідомила пресслужба СЛУ.

Встановлено, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати "податків".

У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії. При цьому правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.

"Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які «донатять» на армію Росії. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах", - зазначили в СБУ.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.