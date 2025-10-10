Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Війна

Вперше таку перевірку будуть проводити одночасно по всьому місту протягом трьох тижнів. Зокрема найближчі кілька тижнів подати опалення не зможуть. 

Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Андрій Садовий
Фото: пресслужба мера

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зима може бути складною, тому від завтра місто переведуть у режим тестування всіх ресурсів. 

“Три тижні перевірки на стійкість. Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту”, – повідомив Садовий. 

Він зазначив, що вже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було.

“Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом”, — звернувся мер.

“Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 млн куб м. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні — треба ще 10 млн. Їх немає на сьогоднішній день”, — повідомив Садовий. 

Водночас він зазначив, що наразі всі системи міста в робочому стані. 
