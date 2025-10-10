Вперше таку перевірку будуть проводити одночасно по всьому місту протягом трьох тижнів. Зокрема найближчі кілька тижнів подати опалення не зможуть.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зима може бути складною, тому від завтра місто переведуть у режим тестування всіх ресурсів.

“Три тижні перевірки на стійкість. Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту”, – повідомив Садовий.

Він зазначив, що вже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.

Те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було.

“Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом”, — звернувся мер.

“Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 млн куб м. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні — треба ще 10 млн. Їх немає на сьогоднішній день”, — повідомив Садовий.

Водночас він зазначив, що наразі всі системи міста в робочому стані.