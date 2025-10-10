Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зима може бути складною, тому від завтра місто переведуть у режим тестування всіх ресурсів.
“Три тижні перевірки на стійкість. Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту”, – повідомив Садовий.
Він зазначив, що вже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення і переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть.
Те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.
Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було.
“Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом”, — звернувся мер.
“Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 млн куб м. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні — треба ще 10 млн. Їх немає на сьогоднішній день”, — повідомив Садовий.
Водночас він зазначив, що наразі всі системи міста в робочому стані.