Росія цієї ночі атакувала України 450 безпілотниками і понад 30 ракетами, знеструмлення є у дев'яти областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація наслідків російського удару по енергетиці.
“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, ‒ зазначив президент.
Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.
У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.
Унаслідок атак РФ на енергетику на Сумщині та Полтавщині ввели графіки аварійних відключень (доповнено)
Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.
Зеленський підкреслив, що саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном.
“Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки”, ‒ додав президент.
Український очільник зазначив, що усі необхідні служби працюють над відновленням.