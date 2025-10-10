Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоЖиття

Унаслідок атак РФ на енергетику на Сумщині ввели графіки аварійних відключень

Наразі графіки діють для 10 черг споживачів. 

Унаслідок атак РФ на енергетику на Сумщині ввели графіки аварійних відключень
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 10 жовтня, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини  ввели графіки аварійних відключень. Наразі графіки діють для 10 черг споживачів.

Як розповіли у "Сумиобленерго", причиною введення графіків є російські атаки на енергетику.

У обленерго нагадали, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. 

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф", – наголосили там.

Інформацію при аварійних знеструмленнях можна побачити на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті споживача та додатку. 

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", – зазначили в обленерго.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies