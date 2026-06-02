ГоловнаБлогиБлог Олени Бортнікової

Дитяча дорослість: Чому наші діти не стали «втраченим поколінням»?

«Мій семирічний син під час тривоги не плаче, а спокійно збирає рюкзак, перевіряє павербанк і веде собаку в коридор. Мені стає моторошно від цієї його дорослості», – розповідає матір.

Сучасні українські діти навчилися розрізняти типи ракет за звуком, гратися в «блокпости» і розважати себе в темряві під час відключень світла. У соцмережах та медіа дедалі частіше лунає тривожний діагноз: росте «втрачене покоління», загарбане травмою, позбавлене дитинства та приречене на психологічні проблеми у майбутньому.

Але як психолог я хочу заперечити цей песимістичний наратив. Наші діти не втрачені. Вони інші, і в їхній передчасній дорослості криється не лише біль, а й колосальна сила.

Фото: EPA/UPG

Феномен «вимушеної зрілості»

Те, що батьки сприймають як «моторошну дорослість», у психології називається прискореною адаптацією. Дитяча психіка набагато гнучкіша за дорослу. Там, де дорослий застигає в екзистенційному жаху («Як таке можливо у XXI столітті?!»), дитина просто приймає нові правила гри: «Ось такий зараз світ, у ньому літають ракети, треба діяти так».

Ця дорослість не про зламаність, вона означає, що дитина опанувала навички, які допомагають їй почуватися суб’єктом, а не безпорадною жертвою. Коли малюк знає, що робити під час сирени, його мозок знижує рівень стресу через відчуття контролю.

Пастка батьківської провини

Найбільше травмує дітей не сама війна, а те, як на неї реагують дорослі поруч. Батьків часто випалює хронічна провина: «я не зміг забезпечити дитині спокійне дитинство», «я поганий батько/мати, бо ми сидимо під обстрілами».

Цей емоційний фоновий шум зчитується миттєво. Дитина бачить розгублених, наляканих батьків і робить висновок: «Світ абсолютно некерований». Саме тоді з’являється патологічна тривожність. Дитяча дорослість часто стає захисним механізмом: дитина починає «контейнувати» батьків, поводитися тихо і слухняно, щоб не навантажувати й без того втомлену маму чи тата.

Посттравматичне зростання: Чому вони будуть сильнішими?

Замість терміну «втрачене покоління», у професійному середовищі ми дедалі частіше говоримо про посттравматичну мудрість та життєстійкість (resilience).

Діти, які проходять через нинішні випробування, отримують унікальний психологічний досвід, який у майбутньому зробить їх неймовірно сильними дорослими:

  1. Глибока емпатія: Вони змалечку розуміють, що таке взаємодопомога, волонтерство та цінність людського життя.
  2. Навичка адаптації до хаосу: Їх не злякає криза, зміна планів чи відсутність комфорту. Вони вміють фокусуватися на головному.
  3. Рання суб’єктність: Вони знають, що від їхніх дій (вчасно піти в укриття, зібрати речі) залежить безпека. Це виховує відповідальність, на яку у мирний час ідуть роки.

Що робити батькам: як зберегти дитинство в окупації тривоги?

Завдання дорослих – не закрити дитину від реальності (це неможливо), а допомогти їй цю реальність перетравити.

Будьте «емоційним якорем». Дитина звіряє свій внутрішній компас із вашим обличчям. Якщо ви зібрані й спокійні (навіть якщо вам страшно, але ви контролюєте свої прояви), дитина розуміє: «Ситуація важка, але дорослі знають, що робити. Я в безпеці».

Легалізуйте дитячі емоції. Дозволяйте дитині сумувати, злитися або боятися. Не кажіть: «Не плач, ти ж дорослий/сильний». Кажіть: «Тобі страшно? Мені теж буває страшно. Це нормально. Давай обіймемося».

Залишайте простір для гри та безглуздості. Гра – це природна терапія для дитини. Не сварить за те, що вони грають «у війнушку» чи «ППО». Так вони опрацьовують свій страх. Дозволяйте їм дуріти, малювати, дивитися мультики. Навіть в укритті має бути місце для мікро-ритуалів дитинства (улюблена іграшка, казка на ніч).

Перестаньте вимагати ідеальності. Зараз не час для перфекціонізму в оцінках чи гуртках. Якщо дитина втомилася чи капризує – її нервова система просто скидає напругу. Знизьте планку вимог, підніміть планку підтримки.

Висновок

Наші діти не втрачені. Вони проходять через горнило, яке формує нове покоління українців – тверезих, стійких, здатних цінувати базові речі та захищати своє. Вони подорослішали раніше, ніж нам хотілося б, але це дорослість не зламаних, а гартованих. Наше завдання як батьків – просто бути поруч, тримати їх за руку і нагадувати, що навіть під час найтемнішої ночі вони залишаються нашими улюбленими дітьми.

Олена Бортнікова Олена Бортнікова , психолог, доктор філософських наук, керівниця психологічного центру «ДіЛенД»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
