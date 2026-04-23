«Було тотальне розчарування в людях»: як мама й син із Сум заново вчаться довіряти світу

Як він перезібрав своє життя разом із мамою, зокрема через клопітку роботу з психологами — розповідаємо у день психолога.

Підліток миролюбний: колись ходив на дзюдо, але залишив, бо не хотів учитися битися. Натомість мріяв конструювати, збирати пазли та лего. Максим мав плани й мрії, безтурботність і легкість, але війна все змінила.

Максим знає: мама Юлія обов’язково скаже, коли треба швидко ховатися за правилом «двох стін» — між ним і мамою міцна, майже беззаперечна довіра.

Робота руками, дрібна моторика заспокоюють: йому подобається, коли все стає на свої місця, коли в речах з’являється порядок і сенс, а з розрізнених деталей народжується щось цілісне, зрозуміле й підконтрольне саме йому.

Щодня в голові рояться сотні думок, що тиснуть і не відпускають. Лише ввечері, коли хлопець вмикає приглушене світло, зручно всідається й починає майструвати — стає трохи легше.

Фото: надано Благодійним фондом 'Голоси дітей ' 12-річний Максим із Сум

Втрата довіри до світу

Повномасштабна почалася, коли хлопець був у 4-му класі. Звичайного шкільного життя — з гамором на перервах, друзями, уроками — він майже не встиг прожити. Спочатку карантин, потім війна, а за нею — дистанційка.

Максим почав тривожитися, з’явилися нав’язливі думки, страхи, він дедалі частіше замикався в собі.

«Коли війна почалася — він завжди казав про погане, боявся, часто думав про смерть. Син стресував, хоч як ми намагалися його переконати, що життя продовжується, що потрібно притягувати добре й світле, але він ніби закрився й утратив довіру до світу» — розповідає мама Юлія.

А потім стався день, який витягнув усі ці страхи назовні та… примножив їх.

День розділу на «ДО» та «ПІСЛЯ»

Це сталося у вересні 2025 року в Сумах біля однієї зі шкіл, на горі. Туди Максим пішов погуляти, хоча знав: батьки не схвалюють, — місце небезпечне. Але ж так хотілося хоч трохи звичайного підліткового життя!

Він думав про своє, коли до нього підійшли підлітки — старші, семеро. Спочатку ображали за одяг, потім почали штовхати. Максим намагався втекти, але ті наздогнали. Били вже тоді, коли впав — руками, ногами.

Максим розумів, що сили нерівні: кричав, кликав на допомогу, — марно. Пізніше він зізнається мамі, що саме тоді відчув найгострішу самотність. Ніби увесь страх, що накопичувався з початку війни, раптом став найжахливішою реальністю, у якій він — один і геть беззахисний.

«Син зізнався, що у той момент відчував, що нікому не потрібний. А зателефонувати нам боявся — бо ми казали йому на ту гору не ходити», — згадує мама.

Максима врятував випадковий перехожий. У хлопця був перелом руки зі зміщенням, йому зробили декілька операцій. Та найважче було те, що страх, який раніше накочував хвилями, тепер його поглинав.

Максим боявся виходити на вулицю, боявся однолітків, боявся залишатися сам навіть на кілька хвилин — не міг просто посидіти на лавці, поки мама заходить у магазин.

Почалися проблеми зі сном: Максим прокидався посеред ночі, говорив, кричав, а зранку не пам’ятав цього.

Маму ж мучили її страхи.

«Я теж боялася, його не відпускала взагалі. У мене була страшна провина — що дозволила йому піти тоді, що мене не було поруч», — згадує Юлія.

Маму поглинула боротьба за справедливість: вона знайшла кривдників, поговорила з їхніми батьками, звернулася до поліції.

Справу спочатку не хотіли відкривати, але після розголосу зрушилося з місця. Почалися суди, які тривають досі. Максим тим часом замикався в собі, дедалі менше ділився думками, тривогами і страхами.

Знову скласти свій світ докупи

До психологів благодійного фонду «Голоси дітей» Юлія з Максимом прийшли вкрай виснаженими. Звернутися по допомогу їм порадили в школі. В обох на той момент не було відчуття опори — ані всередині, ані назовні. Було відчуття, що життя ніби розсипалося і вже ніколи не складеться знову.

«Нам надали першу психологічну допомогу в школі й порадили звернутися до “Голосів дітей". Якби не психологи із сумського центру — не знаю, чи ми б упоралися. У нас не було натхнення до життя, тотальне розчарування в людях», — ділиться Юлія.

Фото: надано Благодійним фондом "Голоси дітей" 12-річний Максим із Сум

Так у житті мами зʼявилася психологиня Софія, а в Максима — Тетяна. І почалася непроста робота — майже така ж кропітка, як те, що так любить сам хлопець: коли по деталях збираєш щось ціле. Тільки цього разу вони збирали по частинках його власний світ.

Психологи працювали з мамою та сином обережно: пояснювали, що з ними відбувається, чому такі реакції і що вони є нормальними після пережитого досвіду.

Під час терапії відкривалося й інше — страхи, виснаження від невизначеності, від безкінечного «що далі» і Максимового «чи виживемо?».

«Ми довго приходили до себе. Причому ми прийшли з однією проблемою, а повитягувалися й інші — страхи, напруга, усе, що накопичувалося роками. Психологи давали конкретні поради: як реагувати, як говорити з дитиною, як не закриватися, як проживати ці стани. Ми вчилися поступово — і Максим, і я. І нам допомогли це розкласти, зрозуміти, прожити. Після спілкування з психологами все стало на місця. Я зрозуміла, як мені як матері поводитися», — розповідає Юлія.

Мама довго не могла говорити з Максимом про те, що сталося. Але за порадою психологів одного разу все ж наважилася. Максим та Юлія разом зайшли в кафе випити чаю, і тоді вона розповіла синові і про свій страх, і злість, і біль. Заплакала. А син сказав: «Мамо, плач». І теж почав говорити — про себе, про війну й той жахливий день.

«Нам постійно наголошували, що це важливо — не ховати все всередині, а говорити. І ця розмова була дуже непроста, але після неї нам стало легше. Це був перший раз, коли ми змогли по-справжньому відкритися одне одному після всього, що сталося. Чесно — я раніше взагалі не вірила в психологів. Думала: що вони можуть зробити? Поговорили раз-два — і все. Але виявилося, що це зовсім інше. Я прийшла туди однією, а зараз відчуваю себе новою людиною. Раніше було відчуття, що несу все на собі, як мішки, а зараз це ніби розділилося на всіх — ми підтримуємо одне одного» – каже Юлія.

Фото: надано Благодійним фондом "Голоси дітей" Максим

Більше світла в житті

Відпускати Максима самого мама Юлія наважилася лише через п’ять місяців після того, що сталося. Зараз хлопець знову катається на велосипеді, записався до спортзалу, познайомився там із однолітками.

У Максима вдома є улюбленець — блакитний декоративний рак. Його подарував тато, бо хлопець любить усе, пов’язане з водою. Максим доглядає його, вкладаючи в цю турботу свою ніжність та увагу. І навіть думає згодом подарувати його психологиням «Голосів дітей» — як подяку.

«От тільки останній місяць бачу, що він почав більше радіти, став активніший. Каже, що хоче стати сильним. У нього з’явився інтерес, плани. Ми вже більше думаємо про майбутнє й хороше», — каже Юлія.

Максим зараз чекає на літо... щоб піти на риболовлю. Бо так само, як він терпляче складає деталі в щось ціле, він поволі збирає і своє життя — частинку за частинкою.