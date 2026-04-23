Сенат США вп'яте не зміг обмежити повноваження Трампа щодо ведення війни

Провал переговорів з Іраном не переконав республіканців зупинити бойові дії.

П'ята спроба демократів у Сенаті США зупинити війну проти Ірану шляхом ухвалення відповідної постанови зазнала невдачі.

Як пише NBC News, документ, який би зобов'язав адміністрацію Дональда Трампа припинити будь-які бойові дії проти ісламської республіки, не погоджені Конгресом, підтримали лише 46 сенаторів. Проти були 51.

Троє законотворців не брали участь у голосуванні, по одному з кожної із партій пішли проти позиції своїх колег: республіканець Ренд Пол виступив за завершення війни, демократ Джон Феттерман відмовився обмежувати повноваження Трампа.

Демократи обіцяли продовжувати виносити на голосування постанову про заборону Трампу одноосібно ухвалювати рішення про війну на Близькому Сході. Серед республіканців існував консенсус чекати щонайменше до завершення квітня, перш ніж вживати будь-яких заходів щодо конфлікту.

