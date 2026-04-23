Трамп звинуватив демократів у фальсифікації референдуму у Вірджинії

Штат голосував за нові межі округів, що допоможе Демократичній партії на виборах до Конгресу.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні знову відбулися "сфальсифіковані вибори" - йшлося про референдум у Вірджинії, де визначалася доля нового розподілу електоральних округів.

Як написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, республіканці нібито "весь день вигравали", а потім відбулося вкидання бюлетенів, надісланих поштою. Глава держави переконаний, що це змінило результат на користь демократів, що дозволить їм отримати на осінніх проміжних виборах у Конгрес більше місць у Палаті представників.

Трамп також поскаржився на нібито "заплутане формулювання" питання, винесеного на референдум. Господар Білого дому написав, що "навіть така розумна людина як він нічого, на біса, не зрозуміла".

У громадян запитували дослівно таке: "Чи слід внести зміни до Конституції Вірджинії, щоб дозволити Генеральній асамблеї тимчасово ухвалити нові виборчі округи до Конгресу для відновлення справедливості на майбутніх виборах, водночас забезпечивши відновлення стандартної процедури перерозподілу округів у Вірджинії після перепису 2030 року?"

Зазвичай у США межі виборчих округів визначають раз на 10 років після перепису населення. Проте Трамп закликав республіканців у своїх штатах ініціювати перерозподіл, щоб збільшити шанси на збереження більшості у Конгресі. Демократи відповіли тією ж монетою у штатах, де перевагу традиційно мають вони.