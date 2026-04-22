Керівник Мінфіну США пояснив, чому Штати послабили санкції проти Росії

Рішення про продовження винятків із нафтових санкцій США проти Росії та Ірану було вимушеним кроком.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у Сенаті, пише «Європейська правда».

Бессент сказав, що на таку дію адміністрація Трампа пішла після звернень понад десяти країн, які є найбільш вразливими через зростання цін на енергоносії. Ці держави постраждали від наслідків блокади Ормузької протоки і світової енергетичної кризи.

Сенатор-демократ Кріс Кунс під час засідання бюджетного комітету розкритикував такі дії Міністерства фінансів. Він наголосив, що скасування обмежень приносить Росії додаткові 150 мільйонів доларів доходу щодня. За словами сенатора, ці кошти Кремль використовує не лише для війни проти України, а й для підтримки Ірану в обмін на дрони та розвіддані, що загрожує життю американських військових.

Бессент визнав, що Росія отримує прибутки від цього рішення, проте зауважив, що без послаблення санкцій ціна на нафту у світі могла б злетіти до 150 доларів за барель. Поточна ціна у розмірі 100 доларів, на думку міністра, є вигідною для американських споживачів. Посадовець додав, що Вашингтон спочатку не планував продовжувати винятки, але змінив позицію після зустрічей із представниками МВФ та Світового банку минулого тижня.