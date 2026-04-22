ЦПД: Росіяни на Донеччині прискорюють привласнення нерухомості українців

Житло окупанти планують віддавати своїм чиновникам або фахівцям, які приїжджають із Росії.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: t.me/VadymFilashkin

Окупаційна адміністрація Донецької області оголосила про новий етап масштабного вилучення житла, яке належить українцям. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Гауляйтер Денис Пушилін заявив, що квартири людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію або до інших «недружніх країн», передаватимуть іншим особам у прискореному режимі. 

Для реалізації цієї схеми загарбники вирішили суттєво скоротити терміни так званої інвентаризації. Якщо раніше власники мали змогу переоформити документи до 2028 року, то тепер окупанти встановили дедлайн до 1 липня цього року. Заяви про допомогу «нужденним» є лише прикриттям для пограбування, адже місцеві, які втратили оселі через російські обстріли, роками чекають на обіцяне житло чи компенсації, наголосив ЦПД.

Насправді відібрану нерухомість окупанти планують віддавати своїм чиновникам або фахівцям, які приїжджають із Росії. 

﻿
