Від початку доби агресор 49 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Голишівське, Кореньок, Будки, Малушине.

Під ворожими авіаударами опинилися Чернацьке та Вільна Слобода.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно–Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка. Дотепер триває одне боєзіткнення з противником.

На Лиманському напрямку з початку доби відбувся один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Дробишеве.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру. Три боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка.

На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.