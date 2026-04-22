СБУ повідомила про підозру двом співробітникам ФСБ у воєнних злочинах проти жителів Луганщини

СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру двом співробітникам ФСБ — Валерію Кравченку та Дмитру Кірдєєву — у воєнних злочинах проти жителів Луганщини.

За даними слідства, після 2014 року вони працювали в так званому «мдб лнр», а навесні 2022-го брали участь у рейдах проти учасників руху опору. Під час облав людей викрадали з домівок, вивозили до місць утримання та катували — били і застосовували електричний струм, щоб отримати “зізнання” у співпраці із Силами оборони України.

Згодом підозрювані увійшли до структури окупаційного «управління фсб по лнр» і, за версією слідства, продовжили переслідування місцевих жителів.

Їм інкримінують воєнні злочини, вчинені групою осіб. Обох оголошено в розшук, матеріали справи передано до суду.