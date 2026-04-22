В Одесі затримали агентку ФСБ, яку завербували через проєкт Медведчука

Жінка встановила на автомобіль військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити його.

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі і затримала агентку ФСБ Росії, яка готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в Росії. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – "Другая Украина".

Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху.

Жінка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші ФСБ вона придбала авто, щоб заїжджати до паркінгу, де стояла його машина.

Далі вона встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер. За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Агентку затримали "на гарячому" одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до Росії через треті країни.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ під виглядом "близьких" стосунків. Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.