Унаслідок атаки росіян по Запорізькій області загинув машиніст Укрзалізниці

Внаслідок ударів Росії по Запорізькій області загинув машиніст Укрзалізниці, а також дістав поранень його колега.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Він зазначив, що удар безпілотника прийшовся між коліями біля вантажного локомотива.

"За попередньою інформацією: спрацювали і моніторингова група, яка ідентифікувала загрозу достатньо заздалегідь, і працівники станції, які двічі повідомляли про небезпеку й необхідність перейти до укриття, як це і передбачено інструкціями та памʼятками щодо порядку дій (на станції розгорнуті і модульні простіші укриття, і є стаціонарне). Детально, посекундно розбираємо всі обставини, розшифровуються архіватори, щоб достеменно зʼясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у памʼяті", - йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що щодня моніторинг загроз рятує життя працівників та пасажирів. Ціна будь-яким зволіканням - життя.

"Світла памʼять нашому колезі-машиністу. Дуже гірка втрата. Тероризм, як він є - ворог прицільно вбиває цивільних", - додав Перцовський.