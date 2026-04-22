​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

Унаслідок атаки росіян по Запорізькій області загинув машиніст Укрзалізниці

Удар безпілотника прийшовся між коліями біля вантажного локомотива. 

Ілюстративне фото
Фото: УЗ

Внаслідок ударів Росії по Запорізькій області загинув машиніст Укрзалізниці, а також дістав поранень його колега. 

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський. 

Він зазначив, що удар безпілотника прийшовся між коліями біля вантажного локомотива. 

"За попередньою інформацією: спрацювали і моніторингова група, яка ідентифікувала загрозу достатньо заздалегідь, і працівники станції, які двічі повідомляли про небезпеку й необхідність перейти до укриття, як це і передбачено інструкціями та памʼятками щодо порядку дій (на станції розгорнуті і модульні простіші укриття, і є стаціонарне). Детально, посекундно розбираємо всі обставини, розшифровуються архіватори, щоб достеменно зʼясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у памʼяті", - йдеться в повідомленні. 

В УЗ наголосили, що щодня моніторинг загроз рятує життя працівників та пасажирів. Ціна будь-яким зволіканням - життя.

"Світла памʼять нашому колезі-машиністу. Дуже гірка втрата. Тероризм, як він є - ворог прицільно вбиває цивільних", - додав Перцовський. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies