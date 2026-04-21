Майже 200 боїв зафіксували на фронті від початку доби

Від початку доби 21 квітня на фронті відбулося 194 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3982 дронів–камікадзе та здійснив 2112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакував два рази, у районі Новоосинового та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім штурмів окупантів, в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник два рази намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського та Маркового. Одна штурмова дія триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Новодмитрівки. Три атаки триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка та Василівка. Чотири штурмові дії ворога тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 97 окупантів та 27 – поранено, знищено укриття ворога. Також ушкоджено пункт управління БпЛА ворога, шість укриттів, гармату та дві одиниці автомобільної техніки. Знищено або подавлено 99 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дві атаки триває.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік в Щербаків, Плавнів та Степногірська. Одна атака іще триває.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири штурмові дії.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.