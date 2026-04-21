Суспільство / Події

В Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній: матері повідомили про підозру

Встановлено, що жінка залишила дитину без нагляду приблизно на дві години.

Фото: Поліція Миколаївської області

В Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній з відкритою подачею води та закритим стоком. Мати  в цей час відпочивала в іншій кімнаті.

Про інцидент повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Відомо, 23-річна жінка залишила дитину без нагляду у ванній, а сама пішла у іншу кімнату відпочивати. Повернувшись приблизно через дві години, вона виявила хлопчика без ознак життя. Трагедія сталась 7 квітня. Сьогодні жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло дитини на підлозі у одній із кімнат квартири. Під час огляду тіла хлопчика зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено.

Встановлено, що жінка дістала хлопчика з води та намагалась самостійно врятувати його, проводивши реанімаційні заходи. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть дитини.

 За попередніми висновками фахівців, смерть дитини настала внаслідок утоплення у воді (механічної асфіксії).

Триває досудове розслідування.

