В Україні зараз близько 4,2 млн внутрішньо переміщених осіб – це лише за офіційними даними. Але реальна кількість може бути вищою через те, що реєструються не всі чоловіки.

Уже є конфлікт між громадами, з яких поїхали та громадами, куди поїхали люди. Про це директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова повідомила на організованій LB та EFI Group дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці”.

“Імміграційна політика – це надзвичайно серйозна річ. Яку ми помилку зробили з ВПО? Ми почали їх компактно селити”, – повідомила вона.

Діти ВПО, що навчаються онлайн, не адаптуються до нового життя, і деякі продовжують спілкування з друзями, які залишилися на окупованій території.

“Коли ми вибудовуємо імміграційну політику, ми маємо думати, як квотувати, на яких умовах залучати сюди людей”, – сказала вона.

Лібанова додала, що залучати будівельників після війни доведеться з-за кордону. Це можуть бути як європейські країни, так і такі країни, як Бангладеш.