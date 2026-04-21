Ще п’ятеро людей поранені у Слов'янську.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни черговий раз обстріляли місто близько 13:50 — цього разу ворог застосував РСЗВ касетними боєприпасами.
«Поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби», - додав Філашкін.
- Того ж дня росіяни скинули на Слов'янськ півторатонну авіабомбу. Зруйнована школа, пошкоджені 15 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 3 крамниці, салон краси, аптека і нотаріальна контора. Постраждали три людини.