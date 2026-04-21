«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ГоловнаСуспільствоВійна

Через нові російські обстріли Слов'янська постраждали п’ятеро осіб

Ворог атакував місто касетними боєприпасами.

Через нові російські обстріли Слов'янська постраждали п’ятеро осіб
наслідки російських обстрілів Слов'янська 21 квітня 2026 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Ще п’ятеро людей поранені у Слов'янську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни черговий раз обстріляли місто близько 13:50 — цього разу ворог застосував РСЗВ касетними боєприпасами.

«Поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби», - додав Філашкін.

  • Того ж дня росіяни скинули на Слов'янськ півторатонну авіабомбу. Зруйнована школа, пошкоджені 15 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 3 крамниці, салон краси, аптека і нотаріальна контора. Постраждали три людини.
﻿
