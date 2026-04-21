​ЄС запровадив санкції проти двох російських організацій за дезінформацію та пропаганду

Рада ЄС ухвалила рішення про застосування санкцій проти ще двох структур, відповідальних за проведення гібридних операцій Росії.

Як ідеться на сайті Ради, у переліку - медіаплатформа Euromore, яку в ЄС ідентифікували як неофіційний ретранслятор прокремлівської пропаганди. Euromore поширює російські наративи, постійно ставить під сумнів легітимність інституцій ЄС і виправдовує війну РФ проти України.

Другою організацією в списку став Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном («Правфонд»). Ця структура, заснована та фінансована Москвою, є ключовим інструментом стратегії зовнішнього впливу РФ. Юридична та аналітична діяльність фонду використовується для просування тез Кремля про «нацифікацію» України, поширення міфів про «масову русофобію» і «систематичні переслідування російськомовного населення» в сусідніх країнах.

Санкції передбачають замороження активів цих організацій на території ЄС. Громадянам та компаніям Євросоюзу заборонили надавати їм будь-які фінансові або економічні ресурси.