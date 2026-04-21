Світ

​ЄС запровадив санкції проти двох російських організацій за дезінформацію та пропаганду

У переліку – Euromore і «Правфонд».

Фото: rada.gov.ua

Рада ЄС ухвалила рішення про застосування санкцій проти ще двох структур, відповідальних за проведення гібридних операцій Росії. 

Як ідеться на сайті Ради, у переліку - медіаплатформа Euromore, яку в ЄС ідентифікували як неофіційний ретранслятор прокремлівської пропаганди. Euromore поширює російські наративи, постійно ставить під сумнів легітимність інституцій ЄС і виправдовує війну РФ проти України.

Другою організацією в списку став Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном («Правфонд»). Ця структура, заснована та фінансована Москвою, є ключовим інструментом стратегії зовнішнього впливу РФ. Юридична та аналітична діяльність фонду використовується для просування тез Кремля про «нацифікацію» України, поширення міфів про «масову русофобію» і «систематичні переслідування російськомовного населення» в сусідніх країнах.

Санкції передбачають замороження активів цих організацій на території ЄС. Громадянам та компаніям Євросоюзу заборонили надавати їм будь-які фінансові або економічні ресурси. 

  • На сьогодні санкційний список ЄС за дестабілізуючу діяльність Росії вже налічує 69 фізичних і 19 юридичних осіб.
