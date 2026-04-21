Міністерка праці США йде у відставку на тлі звинувачень у зловживаннях

Чавес-Деремер є третьою членкинею кабінету Трампа, яка залишила свою посаду менше ніж за два місяці. 

Міністерка з питань праці США Лорі Чавес-Деремер йде у відставку
Фото: EPA/UPG

Міністерка з питань праці в адміністрації президента США Дональда Трампа Лорі Чавес-Деремер пішла у відставку. Про це повідомляє Financial Times, яке має підтвердження Білого дому.

Це чергова відставка з серії звільнень з кабінету президента-республіканця.

Колишня членкиня Конгресу від Республіканської партії з Орегону Чавес-Деремер є третьою членкинею кабінету Трампа, яка залишила свою посаду менше ніж за два місяці. 

Президент звільнив міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем у березні, а на початку цього місяця звільнив генеральну прокурорку Пем Бонді.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун оголосив про кадрові зміни в дописі в соціальних мережах, заявивши, що Чавес-Деремер “залишить адміністрацію, щоб зайняти посаду в приватному секторі”.

“Вона виконала феноменальну роботу на своїй посаді, захищаючи американських працівників, впроваджуючи справедливу трудову практику та допомагаючи американцям отримати додаткові навички для покращення свого життя”, – повідомив Чун на соцплатформі X.

Кіт Сондерлінг, який зараз обіймає посаду заступника міністра праці, візьме на себе керівництво відомством як виконувач обов'язків керівника міністерства.

Обвинувачення проти Чавес-Деремер

На Чавес-Деремер сильно тиснули з вимогою піти у відставку після обвинувачень у неправомірних діях проти неї та деяких її найближчих союзників, включно з членами родини.

На початку січня видання New York Post першим повідомило, що до генерального інспектора міністерства праці надійшла скарга з низкою звинувачень. Зокрема, йшлося про те, що вона зловживала своїм становищем, вступивши у неналежні стосунки з підлеглим.

Пізніше New York Times повідомила, що її чоловіку Шону Деремеру заборонили працювати в департаменті праці після звинувачення у сексуальному насильстві над співробітницею.

Подружжя заперечує всі звинувачення у правопорушеннях.

  • Кадрові перестановки у вищих ешелонах адміністрації відбуваються трохи більше ніж за шість місяців до критично важливих проміжних виборів у листопаді, на яких республіканці намагатимуться зберегти контроль над обома палатами Конгресу. Президент зіткнувся з рекордно низьким рейтингом схвалення через невдоволення виборців його рішеннями в економіці та війною в Ірані.
