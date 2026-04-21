Трамп накинувся на ЗМІ із запевненнями, що виграє війну проти Ірану

Білий дім вже навіть звинувачує медіа у підтримці ісламської республіки.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у власній соціальній мережі Truth Social допис-звинувачення на адресу відомих американських ЗМІ щодо викривлення ними ситуації щодо війни проти Ірану.

Республіканець запевнив, що з великою перевагою виграє війну, справи йдуть дуже добре, а військові зробили чудову роботу. Проте "провальна New York Times, абсолютно жахлива й огидна Wall Street Journal та майже збанкрутіла, на щастя, Washington Post" змушують читачів думати, що США програють.

Трамп нагадав, що флот Ірану знищений, у Тегерана немає антиракетних та протиповітряних засобів, лідери практично ліквідовані, а блокада іранських суден призводить до втрати режимом 500 мільйонів доларів на добу. Білий дім не має намір відмовлятися від блокади, поки не буде підписано мирну угоду.

За словами президента, "антиамериканські фейкові новинні мережі вболівають за Іран і хочуть поразки США, але цього не буде". 

