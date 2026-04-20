Туск: війна на Близькому Сході послабила рішучість деяких країн допомагати Україні

Під час спільної пресконференції у Гданську з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна на Близькому Сході послабила готовність частини країн допомагати Україні на тлі російської агресії, пише "Укрінформ".

Глава польського уряду зазначає, що Варшаву турбує те, що війна на Близькому Сході "послабила рішучість деяких країн допомагати Україні в умовах російської агресії".

"З точки зору Польщі, очевидним бенефіціаром цієї війни став Путін і Росія: як через високі ціни на паливо, так і через абсолютно непотрібні конфлікти всередині НАТО та західної спільноти, а також не до кінця зрозуміле для мене рішення наших американських союзників продовжити пом’якшення санкцій щодо російської нафти", – зазначив Туск.

Він наголошує, що війна на Близькому Сході не приносить користі нікому, а її якнайшвидше завершення відповідає інтересам передусім західної спільноти та звичайних людей, для яких ціни на паливо є відчутним тягарем.

"Сподіваюся, що ця війна швидко завершиться ще й тому, що стало очевидно: вона, на жаль, не призвела до зміни системи чи режиму в самому Ірані… Парадоксально, але ця війна не послабила режим, а отже, те, що могло бути її виправданням, виявилося ілюзією. Це також є причиною, чому ми хотіли б якнайшвидшого досягнення якщо не миру, то принаймні припинення вогню", – додає Прем'єр.