США заявили про ліквідацію трьох наркотерористів у Карибському морі

Це останній випадок у суперечливій кампанії Сполучених Штатів, унаслідок якої з минулого року загинуло щонайменше 180 людей.

Штаб-квартира Південного командування США
Фото: henselphelps.com

Американські військові заявили, що в неділю в Карибському морі ліквідували трьох людей під час удару по, ймовірно, наркоторговельному судну.

Про це повідомляють DW та AFP.

Це останній випадок у суперечливій кампанії, унаслідок якої з минулого року загинуло щонайменше 180 людей.

Південне командування США заявило, що “завдало смертельного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями”, унаслідок якого загинули “наркотерористи”.

На відео удару видно, як вибухнув невеликий човен, що рухався у відкритому морі.

Судно нібито перебувало на відомому наркомаршруті та здійснювало контрабанду в момент атаки. Зазначається, що американські війська не зазнали втрат.

Адміністрація президент Дональда Трампа заявляє, що бореться з “наркотерористами” в Латинській Америці. Сполучені Штати з вересня неодноразово завдавали ударів по підозрюваних контрабандних суднах.

Відтоді США розгорнули в регіоні найчисленніший військовий контингент за останні кілька десятиліть.

Трамп заявив, що країна перебуває у “збройному конфлікті” з картелями в Латинській Америці, прагнучи стримати потік наркотиків на американській території. Однак критики поставили під сумнів законність цих операцій, вказуючи на те, що Білий дім надав мало доказів на підтвердження своїх заяв про вбивство “наркотерористів”.

