США заявили про ліквідацію трьох наркотерористів у Карибському морі

Це останній випадок у суперечливій кампанії Сполучених Штатів, унаслідок якої з минулого року загинуло щонайменше 180 людей.

Американські військові заявили, що в неділю в Карибському морі ліквідували трьох людей під час удару по, ймовірно, наркоторговельному судну.

Про це повідомляють DW та AFP.

Південне командування США заявило, що “завдало смертельного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями”, унаслідок якого загинули “наркотерористи”.

На відео удару видно, як вибухнув невеликий човен, що рухався у відкритому морі.

Судно нібито перебувало на відомому наркомаршруті та здійснювало контрабанду в момент атаки. Зазначається, що американські війська не зазнали втрат.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

Адміністрація президент Дональда Трампа заявляє, що бореться з “наркотерористами” в Латинській Америці. Сполучені Штати з вересня неодноразово завдавали ударів по підозрюваних контрабандних суднах.

Відтоді США розгорнули в регіоні найчисленніший військовий контингент за останні кілька десятиліть.

Трамп заявив, що країна перебуває у “збройному конфлікті” з картелями в Латинській Америці, прагнучи стримати потік наркотиків на американській території. Однак критики поставили під сумнів законність цих операцій, вказуючи на те, що Білий дім надав мало доказів на підтвердження своїх заяв про вбивство “наркотерористів”.