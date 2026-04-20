На півночі Японії стався сильний землетрус, спричинивши коливання будівель за сотні кілометрів

Метеорологи попереджають про цунамі з хвилями заввишки до трьох метрів.

Сьогодні на півночі Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, повідомляє France24.

Японське метеорологічне агентство (JMA) оголосило також попередження про цунамі з хвилями заввишки до трьох метрів.

Землетрус зафіксували о 07:53 за Гринвічем у тихоокеанських водах біля північної префектури Івате. Підземні поштовхи були такими сильними, що спричинили коливання великих будівель за сотні кілометрів – аж до Токіо.

Метеорологи зазначають, що найперші хвилі цунамі можуть сягнути північного узбережжя. Людей закликають негайно евакуюватися з прибережних районів, адже очікуються пошкодження внаслідок негоди.

В уряді країни створили групу, яка буде координувати дії під час кризової ситуації.

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу, розташованою на вершині чотирьох основних тектонічних плит уздовж західного краю Тихоокеанського “Вогняного кільця”.

Архіпелаг, де проживає близько 125 мільйонів людей, зазвичай переживає близько 1500 поштовхів щороку, там відбувається близько 18% землетрусів у світі. Більшість із них є слабкими, хоча масштаби руйнувань залежать від місця епіцентру та глибини залягання вогнища землетрусу.

  • У 2011 році землетрус магнітудою 9,0 спричинив цунамі, унаслідок якого загинули або зникли безвісти 18 500 людей, а також руйнівну аварію на атомній електростанції “Фукусіма”.
