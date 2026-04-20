На півночі Японії стався сильний землетрус, спричинивши коливання будівель за сотні кілометрів

Метеорологи попереджають про цунамі з хвилями заввишки до трьох метрів.

Наслідки землетрусу у Японії у 2011 році

Сьогодні на півночі Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, повідомляє France24.

Японське метеорологічне агентство (JMA) оголосило також попередження про цунамі з хвилями заввишки до трьох метрів.

Землетрус зафіксували о 07:53 за Гринвічем у тихоокеанських водах біля північної префектури Івате. Підземні поштовхи були такими сильними, що спричинили коливання великих будівель за сотні кілометрів – аж до Токіо.

Метеорологи зазначають, що найперші хвилі цунамі можуть сягнути північного узбережжя. Людей закликають негайно евакуюватися з прибережних районів, адже очікуються пошкодження внаслідок негоди.

В уряді країни створили групу, яка буде координувати дії під час кризової ситуації.

Tsunami Warning – 4/20, 4:55pm

A Tsunami Warning has been issued. Waves of up to 3m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/no3luMLQeD — NERV (@EN_NERV) April 20, 2026

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу, розташованою на вершині чотирьох основних тектонічних плит уздовж західного краю Тихоокеанського “Вогняного кільця”.

Архіпелаг, де проживає близько 125 мільйонів людей, зазвичай переживає близько 1500 поштовхів щороку, там відбувається близько 18% землетрусів у світі. Більшість із них є слабкими, хоча масштаби руйнувань залежать від місця епіцентру та глибини залягання вогнища землетрусу.